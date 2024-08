Cattivissimo Me 4 recensione | dal passato di Gru una nuova minaccia per lui e i Minions

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) LadiMe 4, diretto ancora una volta da Chris Renaud: il nuovo capitolo del franchise è un altro spassoso film che mixa azione, divertimento e famiglia Max Giusti come sempre nei panni di Gru e Stefano Accorsi in quelli del nuovo villain Maxime Le Mal regolano i conti delin un duello all’ultimo scarafaggio.Me 4, diretto da Chris Renaud, prosegue il successo della saga e diverte ancora una volta con una storia ben strutturata, sublimata dall’immancabile presenza degli spassosissimi(diventati, per l’occasione, Supereroi!). UnadalGru, Lucy e le loro figlie – Margo, Edith e Agnes – accolgono un nuovo membro nella famiglia, il neonato Gru Jr., deciso a far disperare il suo paziente padre.