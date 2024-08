Caos e fake news Il Regno Unito sotto assedio dopo la strage di Southport

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nel fine settimana ci sono stati disordini e violenze in tutto ila seguito delladi, dove il 29 luglio sono state accoltellate a morte tre ragazze in un centro ricreativo da un adolescente gallese, di origini africane e fede cristiana, di nome Axel Muganwa Rudakubana. Nelle sole giornate di sabato e domenica la polizia ha effettuato 147 arresti ma il numero è destinato a salire. Il premier Keir Starmer, il cui consenso è già crollato da +19% a +3% secondo Opinium, è stato costretto dalla situazione a rivolgersi alla nazione e ribadire la promessa di “portare davanti alla giustizia il prima possibile, costi quel che costi” i manifestanti violenti dell’ultradestra che da giorni si scontrano con la polizia in varie città inglesi, soprattutto nel Nord. “Questi teppisti se ne pentiranno”, ha dichiarato.