Campo largo con Renzi e Calenda | la fusione a freddo che gela gli elettori

(Di lunedì 5 agosto 2024) Forse non serviva un sondaggio per sapere che glidel Partito democratico, di Alleanza Verdi e Sinistra e del Movimento 5 stelle non impazziscano all’idra di aprire le porte del cosiddettoanche a Matteoe Carlo. I risultati dell’analisi dell’istituto Noto certificano comunque la sensazione. Secondo i dati raccolti, infatti, solo il 29% deglidel Pd e il 19% dei sostenitori del M5S vedrebbero di buon occhio un’alleanza con Italia Viva, il partito di Matteo. Generalmente meno aperti a qualsiasi tipo di alleanza, glidel Movimento 5 stelle vedrebbero di buon occhio solo un accordo con il Pd (60%) e Avs (54%). E anche Carlonon scalda certo gli animi: solo il 43% deglidel Pd e il 20% di quelli del M5S sarebbero favorevoli.