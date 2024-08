Calsio serie C Il Pontedera chiude col sorriso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) GENOA PRIMAVERA 23 GENOA PRIMAVERA: Consiglio, Ferroni, Meconi, Arboscello, Klysys, Barbini, Bosia, Rossi, Nuredini, Romano, Ghirardello. Nella ripresa sono entrati: Magalotti, Deseri, Arata, Odero, Contarini, Goncalinho, Grossi, Carbone, Thorsteinsson, Papastylianou, Baccelli, Dodde, Fazio. All. Sbravati.: Calvani (1’ st Tantalocchi), Gagliardi (20’ st Maggini), Espeche (15’ st Martinelli), Cerretti (15’ st Pretato), Perretta, Guidi (15’ st Ladinetti), Van Ransbeeck (31’ st Coviello), Sarpa (15’ st Marrone, 20’ st Benucci), Ambrosini (31’ st Salvadori), Ragatzu, Italeng. A disp: Vivoli, Innocenti. All. Agostini.- La terza e ultima amichevole estiva si è chiusa con una vittoria per il, che nell’impianto sportivo Sciorba di Genova ha battuto 3-2 il Genoa Primavera.