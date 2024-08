Calciomercato Milan se sfuma Youssouf Fofana pronte due alternative  I profili

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 5 agosto 2024), sedovessere sonodue: occhi su Johnny Cardoso e Manu Koné. La situazioneresta l’obiettivo di mercato principale del, anche se il Monaco continua a fare muro e non ha ancora dato una risposta per quanto riguarda l’ultima offensiva avanzata dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi. Dirigenza che allora si vuole tutelare, nel caso in cui dovesse arrivare la fumata nera, e ha già trovato leal francese. Il primo è Johnny Cardoso, centrocampista americano che gioca in Liga nel Real Betis. Il mediano 22enne ha messo in mostra grandi qualità in Copa America e parlando di cifre, il giocatore ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro che, però, non è il suo prezzo di mercato (che si aggira sui 25 milioni).