’Cabaret Amoremio’ va in archivio Iannarelli nell’albo d’oro del Festival

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nicola34 anni di Venafro (Isernia) ha scritto il suo nomedelnazionale dell’umorismo "Cabaret Amoremio" di Grottammare giunto alla 39esima edizione. Laureato in economia aziendale del turismo, attore cinematografico, (non comico), speaker radiofonico. "Come vede ho diverse opzioni da giocarmi nella vita, ma dopo questa vittoria, leggendo i nomi dei precedenti vincitori spero anch’io di intraprendere la carriera dell’attore comico – ha affermato Nicola Iannelli – Ho scoperto che mi diverto molto a stare sul palco e far ridere il pubblico. Nel 2020 ho perso mio padre ed ho capito che la risata per me è stata molto terapeutica dopo il grande dolore. Ho vinto il mio primo grandeed è stata un’esperienza fantastica. Due giorni a Grottammare che sono stati bellissimi. Ancora non mi rendo conto di cosa ho fatto.