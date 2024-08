Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 4 agosto 2024) A causa dell’impossibilità di fatto di saldare i debiti contratti negli ultimi anni per l’si parla costantemente di prossima bancarotta. Gli esperti discutono se possa trattarsi ditotale, sovrano, tecnico o di breve termine, ma quel che è certo è che Kiev non ha i mezzi per pagare. La nuova legge Il 31 luglio il presidente ucraino Volodymyrha firmato la legge n.11396, facendola entrare in vigore dopo che i deputati l’avevano già approvata il 18 luglio. Mediante questa norma Kiev puòre con effetto immediato ildelfino al 1º ottobre di quest’anno. Il governo descrive questa misura come una “soluzione tecnica necessaria” per sostenere la ristrutturazione delche ora è in atto. Secondo tale piano, grazie ad essa Kiev dovrebbe riuscire a mantenere 11,4 miliardi di dollari nei prossimi tre anni.