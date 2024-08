Usa pazzi di ‘Clark Kent’ il ginnasta-nerd a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 4 agosto 2024) (Adnkronos) – Simone Biles è la stella incontrastata della ginnastica femminile degli Usa. La squadra maschile però ha trovato il proprio idolo, un po’e un po’ Clark Kent. Stephen Nedoroscik, 25 anni, si è messo al collo due medaglie di bronzo. Uno nella prova a squadre e uno nella prova individuale al cavallo. Non è un bottino paragonabile alla valanga di ori di Biles, ma è un risultato che merita attenzione persino nel medagliere extralarge dello squadrone a stelle e strisce. Nedoroscik, prodotto del college di Penn State, si è guadagnato lo status di star per le sue qualità agonistiche e per il suo ‘personaggio’, che non passa inosservato. In gara si presenta con occhiali alla Clark Kent che incorniciano il viso da bravo ragazzo. Quando bisogna competere, via le lenti.