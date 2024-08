Traffico Roma del 04-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati redazione Sonia cerquetaniintenso con code sulla A1Napoli Castel Cesareo e la diramazioneSud verso Napoli chiusa per tutta la giornata viale delle Repubbliche Marinare per un evento commerciale tra Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova aancora chiusa via Panisperna all’altezza di via Urbana a c’è in partenza verso i luoghi di villeggiatura ricordiamo il fermo dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22 di questa sera su tutta la rete viaria Nazionale ad esclusione di quelle autorizzate dalla legge ma per maggiori dettagli su questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità