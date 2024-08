Traffico Roma del 04-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione chiusa via San Teodoro per lavori tra via dei fienili e via dei Cerchi rimaniamo nel centro cittadino oggi la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali con deviazione della linea bus del trasporto pubblico 51 75 85 87 e 118 giornata di partenze quella odierna per molti vacanzieri verso le diverse località di mare e montagna previsti gli spostamenti anche a breve e medio raggio soprattutto verso il litorale quindi su Aurelia Cristoforo Colombo e Pontina altra proposito a chi è in partenza verso i luoghi di villeggiatura ricordiamo il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera su tutte le reti viale nazionale escluso gli autorizzati dalla legge per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.