Simone Maffei sparano al chitarrista sul palco ma lui continua a suonare col piombo nella spalla | Non volevo il panico

(Di domenica 4 agosto 2024) Bereguardo (Pavia), 4 agosto 2024 - “Stavamo suonando il secondo brano quando sono stato colpito come da una manata, che mi ha spostato la. Hoto a, all'inizio non mi ero reso conto che qualcuno mi aveva sparato, pensavo a un grosso insetto”., 31ennedei Burial of Babylon, racconta quel che gli è successo verso le 23.30 di domenica 28 luglio, quando con la band era impegnato in un concerto nel cortile del castello di Bereguardo. "Sentivo prurito e bruciore alla– ricorda il musicista, che di lavoro fa lo sviluppatore di software – al quarto brano mi sono messo la mano sotto la maglietta e l'ho trovata imbrattata di sangue, capendo che non poteva essere stato solo un calabrone o un tafano. Ma hoto a, anche per non creare. Nessuno ha sentito lo sparo e nessuno tra il pubblico s'è accorto di nulla”.