Questione di punti di vista

(Di domenica 4 agosto 2024) Viareggio, 4 agosto 2024 – Avete mai provato a cambiare punto di? Non, a cambiare idea che è cosa completamente diversa e che, come avvertiva lo scrittore James Russell Lowell, è riservata solo «ai morti e agli stupidi». No, quello che intendiamo è proprio guardare ad un fatto con un punto diopposto rispetto a quello con cui lo faremmo abitualmente. Non è semplice. Anzi, richiede quella capacità di non fermarsi all’apparenza, a non essere banali. La storia è questa. C’è una donna che entra in supermercato e ruba qualcosa da bere. Esce, non, e ripete la stessa cosa in un altro market. Solo che questa volta qualcuno se ne accorge e chiama le forze dell’ordine. Interviene la polizia municipale che la prende in consegna. E qui c’è il primo stop.