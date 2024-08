Pistoiese il primo test con il Tau finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) La nuova vita dellaè cominciata ad Altopascio. Al Comunale la squadra arancione ha dato il via al proprio precampionato. Il caldo torrido e i carichi di lavoro non hanno sicuramente giovato al bel gioco e ai ritmi alti, ma è risaputo che le amichevoli di metà estate abbiano ben poca valenza sul piano del risultato. Per la cronaca, il match si è chiuso sul punteggio di 0-0, con le due compagini che col passare dei minuti hanno abbassato notevolmente l’intensità del gioco. Nel complesso, il Tau, che ha iniziato la preparazione una settimana prima della, ha destato una migliore impressione, mostrando maggior brillantezza fisica e una migliore lucidità nelle scelte tecniche. Come da copione, Giacomarro ha fatto ruotare l’intera rosa a sua disposizione, cambiando ben dieci undicesimi della formazione già dopo i primi quarantacinque minuti.