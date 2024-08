Perdita idrica in via Castelfidardo E’ allarme anche per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Viaa Poggibonsi non è che una piccola traversa di collegamento, in lieve discesa, tra via Montenero e la parallela via Socrate Sardelli. Un tratto però utilizzato come una sorta di scorciatoia dagli automobilisti, per evitare di attraversare tutto l’anello passando da piazza Mazzini. Da qualche tempo - "quasi un mese", sostengono gli abitanti dell’insieme di strade del quartiere che si sono rivolti a La Nazione - in viaproprio all’altezza dell’incrocio con via Socrate Sardelli è in atto una. Evento che ha dato origine giorno dopo giorno a un avvallamento sulla sede stradale, si spiega, creando pericoli per la circolazione dei mezzi e per il passaggio dei pedoni. "Rappresenta un rischio specie per chi viaggia su due ruote, il transito da quel punto", rilevano ancora le persone che hanno contattato in proposito il nostro giornale.