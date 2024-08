Paracadute emergenza In salita i colpi di calore Restano alti gli accessi al pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Arrivano sfiniti dal caldo. Disidratati. Sono gli anziani a patìre la morsa africana che da settimana assedia città e provincia. E che nemmeno il temporale di ieri ha spazzato via. Arrivano alin difficoltà, sopratutto persone con patologie croniche ed anche chi è in buone condizioni ma ha già passato i settanta. L’equipe di specialisti guidati dal direttore Maurizio Zanobetti (nella foto) fa lo slalom, non sul ghiaccio, ma tra le aree dell’hub dell’per rispondere alle richieste di aiuto, in particolare quelle delle persone più fragili. E qui, ogni giorno la media oscilla tra i 195 e i 220. Dottor Zanobetti, quali sono gli effetti della canicola? "Rispetto all’anno scorso abbiamo notato un cambio di passo.