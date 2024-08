Oroscopo Paolo Fox settimana dal 5 all' 11 agosto 2024 | classifica e fortuna

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 4 agosto 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 5 all'11? Mercurio e Venere nella Vergine saranno i pianeti predominanti di queste giornate estive. Tra i segni zodiacali favoriti dalla buona sorte troviamo il Toro, il Leone e il Capricorno. In queste giornate potrebbe accadere che la preoccupazione domini il Pesci e che il Sagittario sia pervaso da una soverchiante stanchezza. Approfondiamo amore, lavoro e soprattuttocon valutazione da 3 a 5 stelle.leFox dal 5 all'11: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore:positiva per i sentimenti. Continuerai a fare affidamento sulla persona giusta. Convivenza e matrimonio saranno favoriti. Incontri ok. Lavoro: avrai successo e qualcuno otterrà delle buone occasioni. Arriveranno conferme, ma c'è chi dovrà faticare più del consueto.