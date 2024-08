Olimpiadi i promossi e bocciati dell’Italia | Jacobs inorgoglisce il fioretto vive di ricordi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)Massimo Spinella (tiro a segno): da outsider raggiunge una difficilissima finale nella pistola automatica da 25 metri, dove saranno presenti appena sei tiratori. A questo punto non ha nulla da perdere, e questo può anche rivelarsi un vantaggio: deve provarci sino in fondo. Mauro Nespoli (tiro con l’arco): approda ai quarti di finale, poi sogna a lungo contro il fenomeno coreano Wooseok Lee, arrendendosi infine per 6-4. Tenere una media di 9,467 non è bastato all’azzurro. Alice D’Amato (ginnastica artistica): per salire sul podio alle parallele sarebbe servito il 14.800 che aveva ottenuto nel corso della finale all-around. Il bronzo è sfumato per soli 67 millesimi, ma resta una Olimpiade strepitosa per la ligure. Sarebbe bello se a Los Angeles 2028 potesse tornare a gareggiare insieme alla gemella Asia, qui assente a causa di un grave infortunio.