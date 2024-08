Nuotatori come salmoni nella Senna inquinata | nausea e avvelenamento | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024) Continua a tenere banco la questione della qualità delle acque dellaalle Olimpiadi di Parigi 2024. Il CIO ha assicurato la possibilità di gareggiare nonostante da oltre 1 secolo il nuoto fosse vietato per ragioni di salute, ma le forti piogge degli ultimi giorni hanno cambiato la situazione. Diversi gli allenamenti annullati. Le gare effettuate hanno dato l’immagine di atleti più simili a, che lottano per risalire la corrente, rispetto che ad atleti in grado di competere. Gli atleti che avevano nuotatohanno accusatoe sintomi di. La gara di triathlon del 5 agosto è a rischio.