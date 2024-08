Manutenzione fondamentale per chi naviga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Il motore in avaria, la corrente che spinge verso la diga di Olginate e le paratie aperte che risucchiano la barca. Per soccorrere quanti si trovavano a bordo del motoscafo in panne, domenica di tre settimane fa sono intervenuti sia i vigili del fuoco della Squadra nautica del comando provinciale di Lecco, sia i sommozzatori e i Draghi lombardi del Reparto volo del 115. Quasi un dejavù del pericoloso salvataggio di due canoiste di 57 e 62 anni dello scorso ottobre. "È importante che chi interviene sappia come farlo e sia adeguatamente attrezzato – avverte Edgardo Lanfranchi, 42 anni, da 16 vigili del fuoco, soccorritore acquatico e responsabile del Soccorso acquatico dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco -. Altrimenti il rischio è che si debba salvare anche lui o magari soccomba, come accaduto molte volte.