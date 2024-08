LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Mauro Nespoli eliminato ai quarti a un passo dall’impresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16 La nostradeidi finale diconalledi2024 finisce quindi qua. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 13.14 Adesso Lee Woojeon affronterà in semifinale uno tra il connazionale Kim Woojin e il turco Mete Gazoz. 13.13 Il fuoriclasse azzurro esce a testa altissima pur senza medaglie da queste. Il militare lombardo ha impaurito Lee, è andato avanti 2-0, 3-1 e 4-2. Ma i coreani lasciano pochissimo spazio per inserirsi e non è bastata una prestazione straordinaria all’italiano. 13.11 Finisce qui l’esperienza di. L’azzurro chiude a 27 punti il quinto set, sono 28 per il coreano Lee.è andato a uncon tre 29 e un 28, non è bastato. 13.08 Perfect score per Lee. 30 punti per il coreano,fa 29.