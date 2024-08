LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider Finale Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | il via dopo Djokovic-Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:46 Si è concluso un primo set praticamente infinito tra Novake Carlos, finito per 7-3 al tie-break a favore del serbo, alla ricerca dell’unico alloro che gli manca in carriera. 13:28 Da pochissimi minuti si è conclusa laper il terzo e quarto posto del doppio femminile, che ha visto Sara Sorribes Tormo e Cristina Bucsa prevalere sulle ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, dando così il bronzo alla Spagna. Rimane così senza variazioni il programma di giornata, che prevede poi alle 14:00 laper l’oro maschile tra Novake Carlos. A seguire, il match che più ci interessa:. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport. Con estremo piacere vi diamo il benvenuto alladelladel torneo di doppio femminile alledi2024.