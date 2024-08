Incidente a Olmo | investita donna di 70 anni

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 4 agosto 2024) Alle ore 12:00 di oggi è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL Toscana Sud Est (TSE) per unche ha coinvolto un pedone nella località di. Unadi 70è statae, a seguito dell’, è stata trasportata con urgenza in codice 2 all’ospedale di Arezzo. Sul luogo dell’sono immediatamente intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, un’auto infermierizzata e la Polizia Municipale, che hanno prestato i primi soccorsi e gestito la situazione. Le condizioni della settantenne, pur essendo serie, non sembrano al momento mettere in pericolo la sua vita. L’ha causato disagi alla viabilità locale, con la Polizia Municipale che ha gestito il traffico per garantire la sicurezza dei soccorritori e delle altre persone coinvolte.