In quiescenza il commissario Gian Paolo Giannaccaro

(Di domenica 4 agosto 2024) Ildella polizia di Statonaccaro ha raggiunto i requisiti per la pensione. Si era arruolato nel 1984 e aveva prestato servizio al centro addestramento polizia Stradale di Cesena; dal 1987 al 1989 aveva svolto incarichi all’ufficio controllo territorio di Bologna (squadra Volante); quindi era giunto a Ravenna all’ufficio prevenzione generale. Dal 1992 al 1994 aveva prestato servizio alla Stradale (distaccamento di Lugo) come vicecomandante. Dal 1994 al 1998 era rientrato in questura: ufficio prevenzione generale e poi divisione immigrazione quale vice-responsabile. Dal 1998 al 2014 era stato assegnato alla sezione di polizia giudiziaria della procura con incarichi investigativi partecipando a delicate indagini alcune delle quali dirette in prima persona. Rientrato in questura, era stato assegnato all’anticrimine e poi alla Mobile.