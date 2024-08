Ieri in Campania | monte Partenio avvolto dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 3 agosto2024. Avellino – Ilè nuovamente alle prese con le. Le lingue di fuoco sono alte e sono visibili già arrivando sulla salita che porta alla chiesa di viale San Modestino. Due le squadra dei Vigili del Fuoco accorse sul posto inviate dalla centrale operativa di Quattrograne. (LEGGI QUI) Benevento – Continua la marcia di radicamento sul territorio di Fratelli d’Italia. A dire sì ai meloniani un nome di primissimo piano quale quello di Arturo Leone Vernillo, da tre anni sindaco di San Nicola Manfredi. Diversi altri Primi Cittadini del territorio sannita, infatti, stanno interloquendo con il Senatore Matera nell’ottica di un eventuale ingresso in Fratelli d’Italia. Non ultimo Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, il cui “si” al partito è imminente.