Gianmarco Tamberi corsa in ospedale | a rischio le Olimpiadi

(Di domenica 4 agosto 2024)“Gimbo”sta affrontando un momento di grande difficoltà a pochi giorni dalla gara di salto in alto alledi Parigi. L’atleta, che nel 2021 aveva conquistato l’oro ex-aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim, è attualmente bloccato a letto da una febbre alta e soffre a causa di un calcolo renale. Il racconto diIn un messaggio condiviso sui social media,ha espresso tutta la sua frustrazione e preoccupazione per la situazione inaspettata che sta vivendo. “Incredibile Non può essere vero,” scrive l’atleta, descrivendo il momento in cui ha avvertito una fitta lancinante al fianco poche ore dopo aver scritto “me lo merito” sui social. La situazione è peggiorata rapidamente, portandolo al pronto soccorso dove gli è stato diagnosticato un probabile calcolo renale.