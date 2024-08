COPPA ITALIA Trimboli-Fiori | il Mantova batte la Torres e si regala il Lecce nei trentaduesimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilapre la nuova stagione con il piede giusto, supera i preliminari divincendo 2-1 in casa dellae conquista il diritto a rendere visita al(lunedì 12 agosto alle 18.30) per il primo turno della competizione tricolore. Un esordio sicuramente confortante per la squadra di Possanzini, che in Sardegna parte puntando sul gruppo che è stato promosso dalla C (con il solo Mancuso in campo tra i nuovi). Complice la voglia di fare delle due contendenti, l’incontro inizia su ritmi elevati. A differenza delle amichevoli precampionato, i virgiliani non solo non commettono errori, ma colpiscono con precisione ai primi affondi. È il 14’ quando Mancuso serve, che è abile a trafiggere Zaccagno. I rossoblù non riescono a reagire e gli ospiti proseguono nel loro forcing che al 20’ frutta il raddoppio, questa volta con una bella conclusione di