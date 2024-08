Cody Rhodes | Spero di poter avere ancora al mio fianco Arn Anderson

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 agosto 2024) Ieri notte a SummerSlamha difeso il titolo con Solo Sikoa in un Bloodline Rules Match. Proprio durante questo incontro, abbiamo assistito al ritorno del Tribal Chief Roman Reigns che ha messo ko Solo. Prima dell’inizio del matchha ricevuto preziosi consigli del suo coach Arnche è quindi tornato a farsi vedere in WWE.lo vuole al suoDurante la conferenza stampa post SummerSlam,ha parlato di Arnspendendo belle parole: “Arn è un parte importantissima della mia storia. Quando ero in AEW dissi di voler vicino qualcuno che era stato vicino a mio padre visto che non potevolui fisicamente. Arrivò Arn e fu una benedizione averlo vicino in un momento caotico. Arn è una delle persone più intelligenti che si possano trovare nel pro wrestling business. È in grado di capire come andranno le cose.