Chiesa la rivincita degli allegriani | Dicevate che con un allenatore vero avrebbe fatto sfracelli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024), la: “che con un”. La faida – di vera e propria faida si tratta – all’interno della tifoseria juventina terrà banco tutta la stagione. I fan di Allegri si fanno sentire dopo le parole con cui Thiago Motta hafuori nove calciatori tra cui Federico. Com’era la storia del “Date une farà, è solo colpa di Allegri, se ci fosse Motta sarebbe l’esterno più forte almeno in Serie A” Dove sono tutti quelli che in privato in questi due anni me ne hanno dette di tutti i colori?Due anni a sentir dire chenon rendeva per colpa di Allegri e che con altri allenatori sarebbe tornato ai suoi livelli e ora, dopo un Europeo disastroso con Spalletti, arriva Thiago Motta a scaricarlo pubblicamente.