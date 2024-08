Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 4 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilè iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Stasera si è consumata la definitiva rottura tra la Juventus e Federico Chiesa, con Thiago Motta che ha confermato come sia fuori per motivi legati al mercato. Questo può aiutare l’, nel caso in cui volesse prenderlo a parametro zero nel 2025. Si allontana invece Albert Gudmundsson, per il quale il Genoa sta trattando con la Fiorentina. Occhio al nome di Andrea Pinamonti, inserito fra i cedibili dal Sassuolo.