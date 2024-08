Atalanta oggi a Parma il secondo vero test dell’estate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Varsavia, meno dieci. Il conto alla rovescia verso la Supercoppa Europea in programma il 14 agosto contro il Real Madrid è ormai prossimo a passare in singola cifra e per l’è tempo di un altro’, contro il, al Tardini, alle 18 di domenica 4 agosto. Dopo il 2-2 contro l’AZ Alkmaar in Olanda della scorsa settimana, i nerazzurri affrontano un’altra squadra di livello: i gialloblù di Fabio Pecchia sono neopromossi in Serie A, ma hanno già un gruppo che può dire la sua nella massima serie portandosi dietro tante ambizioni. Insomma, per la Dea è un’ottima possibilità di capire quale sia il livello della propria preparazione, oltre che un assaggio di campionato, a 15 giorni dall’esordio che sarà a Lecce il 19 agosto.