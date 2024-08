Amichevoli 2024 | il Venezia batte lo Zwolle di misura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ildi Eusebio Di Francesco ha sconfitto il PECin amichevole al Mac Park Stadion, per 2-1, dopo il recente test positivo con l’Utrecht nella mini tournée olandese. I lagunari hanno vinto digrazie alle reti di Gytkjaer e Pierini, arrivate rispettivamente al 12? del primo tempo e sul finire della seconda frazione, all’85’. Successo contro la compagine militante nella massima serie dei Paesi Bassi, incoraggiante considerando l’inizio imminente della Serie A: il campionato italiano partirà tra meno di due settimane esatte. Rete in apertura dellocon Manu al 2?, ma ilnon si è fatto condizionare dalla partenza lampo-degli avversari e ha reagito 10? più tardi con il solito bomber opportunista Gytkjaer; in fin dei conti, vittoria d’orgoglio dei veneti grazie all’attaccante Pierini a 5? dallo scadere.