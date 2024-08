VIDEO ? Dumfries e de Vrij ad Appiano Gentile | l’Inter li riaccoglie!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024)riabbraccia giorno dopo giorno i suoi giocatori: oggi è toccato a Denzele Stefan devarcare nuovamente. RIENTRO – Denzele Stefan denuovamente adper riabbracciaree mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi. Il duo olandese, dopo le fatiche dall’Europeo, potranno ricominciare gli allenamenti con il loro club di appartenenza. Inoltre, per il laterale settimana prossima probabile fumata bianca in merito al prolungamento del contratto: i sui agenti infatti sono attesi a Milano per mettere nero su bianco il tutto. Ora manca all’appello solamente Lautaro Martinez. Il capitano ha già fatto sapere di aver anticipato il rientro e tornerà prima dell’8 agosto. Valentin Carboni, invece, sarà a Milano ma solo di passaggio. Il Marsiglia lo attende.