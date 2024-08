Un laboratorio di teatro per bambini nel borgo casentinese di Raggiolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Arezzo, 3 agosto 2024 – Undiperneldi. La rassegnaEstate2024, promossa dalla Brigata di, prosegue con un nuovo progetto dedicato alla fascia d’età tra i cinque e i quattordici anni che si svilupperà attraverso tre incontri finalizzati alla preparazione e alla messa in scena dello spettacolo “I folletti di Piancastagnaio”. I laboratori, a partecipazione gratuita, sono in programma alle 10.30 e alle 18.00 di mercoledì 7 agosto e alle 10.30 di giovedì 8 agosto, con iche verranno accompagnati in un percorso creativo ed espressivo all’interno del mondo della recitazione per entrare nel ruolo di un personaggio, per scoprire le dinamiche del palcoscenico e per realizzare gli elementi di scena. La conclusione, aperta a tutti, è fissata alle 18.