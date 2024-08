Superman | Zack Snyder non vuole ancora dire la sua sul nuovo costume di David Corenswet

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024) James Gunn sta riavviando l'Universo DC con il prossimo, che vedrànel ruolo del famoso supereroe ene ha recentemente parlato. James Gunn sta riavviando l'Universo DC con il prossimo, che vedrànel ruolo del famoso supereroe. Parlando della nuova versione di, il regista veterano del supereroenon haespresso la sua opinione suldi. Parlando con The Hollywood Handle per promuovere ilctor's cut R-rated dei suoi film di Rebel Moon,ha anche accennato brevemente al prossimo. Il regista, che hatto diversi film del DCEU prima che James Gunn ne prendesse il posto, ha già rivelato di essere "eccitato" per la versione di Gunn e lo ha