Sospesa la patente a Justin Timberlake | fermato alla guida ubriaco il cantante si è rifiutato di sottoporsi al test del palloncino

(Di sabato 3 agosto 2024) Stavando di notte negli Hamptons, località balneare della New York bene. Andatura e traiettorie prese dall’auto, tuttavia, hanno insospettito gli agenti.il veicolo,hanno trovatoin evidente stato di ebrezza. Lo scorso 18 giugno, dopo una festa passata a bere insieme agli amici, il43enne è stato arrestato per essersi messo al volante. Dopo una notte in cella,è stato rilasciato su cauzione. Oggi, 3 agosto, si è tenuta un’udienza del processo a suo carico. L’artista era collegato dal Belgio. Il giudice negli Stati Uniti ha deciso di sospendere temporaneamente ladell’imputato. L’udienza ha visto alcuni momenti di tensione, riporta Nbc News, e il magistrato ha persino rimproverato il legale delper alcune esternazioni definite «irresponsabili».