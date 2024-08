Schianto in motocicletta L’addio a Davide Cirigliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) LA SPEZIA Gli atti della polizia stradale che hanno esaminato nei dettagli l’incidente che è costato la vista al giovane di 38 annisono stati consegnati in Procura. Il sostituto procuratore Monica Burani nel frattempo aveva già affidato l’incarico al medico legale Carlo Vallega dell’istituto di medicina legale dell’Università di Genova di eseguire l’autopsia sulla vittima dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì nel raccordo autostradale in prossimità della barriera di Santo Stefano Magra. Dopo l’esame la salma verrà messa a disposizione dei famigliari per consentire di definire la data dei funerali. E’ stata una tragedia che ha sconvolto la famiglia di, la sua compagna e il loto piccolissimo figlioletto oltre ai genitori e colleghi di lavoro della ditta Zancolli.