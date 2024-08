Ribaltone Sinner nuovo colpo di scena | l’annuncio spiazza i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 agosto 2024), questo spiega tutto. Il suo verdetto ha ribaltato completamente la situazione: isono rimasti a bocca asciutta. Su X e dintorni le critiche sono fioccate, ma c’è poco di cui sorprendersi. Era prevedibile che Jannikavrebbe pagato un prezzo altissimo, una volta annunciato al mondo di essersi ritirato dalle Olimpiadi di Parigi. Non perché non avesse il diritto di decidere cosa fosse meglio per sé, intendiamoci, ma perché era ovvio che i malpensanti riconducessero la questione al tema caldo del momento: la sua relazione con la tennista Anna Kalinskaya. Jannikha rinunciato alle Olimpiadi per la tonsillite (LaPresse) – Ilveggente.itIl fatto che la tonsillite che lo ha costretto a ritirarsi sia arrivata subito dopo la fuga d’amore in Costa Smeralda, ha dato loro il là per riproporre il solito ritornello, trito e ritrito, di cui proprio non si può più.