Radu in uscita dall’Inter nuovo interesse! Ma una complicanza ? SI

(Di sabato 3 agosto 2024) Andrei Ionutè in. Il portiere rumeno, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Bournemouth, piace ad un club di Serie B.per, portiere rumeno che lo scorso anno ha giocato in prestito in Premier League al Bournemouth. La Sampdoria, scrive Gianluigi Longari, ha bussato alla porta dell’Inter per chiedere informazioni. Il giocatore è ovviamente un esubero della rosa di Simone Inzaghi e in settimana è stato in sede anche il suo agente Crescenzo Cecere per parlarne con la società. Si tratta solamente di dialoghi in questo momento tra l’Inter e la Sampdoria. Asse peraltro molto caldo quello tra la Beneamata e il club doriano, che in questa sessione hanno già chiuso per il trasferimento in cadetteria di Ebenezer Akinsanmiro e sono in trattativa per Giovanni Leoni e Filip Stankovic.