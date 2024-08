Polenta e lumache Inizia oggi il festival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Torna l’atteso appuntamento della Sagra dellacon leche, giunta alla 50esima edizione, celebra l’anniversario con quattro giorni di gusto a tavola ed eventi collaterali. La sagra si svolge al centro storico di Altidona a partire da stasera per concludersi martedì, con apertura degli stand gastronomici sempre alle 19. Il primo appuntamento della festa, è per le 18 dicon i ragazzi delle scuole e la Proloco junior che apriranno le danze con l’accensione del fuoco in piazza per la preparazione della. Insieme alle bontà enogastronomiche, le serata offrono intrattenimento e socializzazione con esibizioni di danza e passeggiata salutare guidata per le vie del centro storico, mentre per i bambini ci saranno laboratori di lettura e creativi alla scoperta della tradizione della