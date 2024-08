Nuoto un buon Paltrinieri accede in finale nei 1500 sl con il secondo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Missione compiuta per Gregorio, impegnato stamane nelle batterie deistile libero uomini a queste Olimpiadi di Parigi 2024. Nella vasca della Defense Arena il campione carpigiano si è trovato nella stessa heat del campione olimpico degli 800 stile libero in questi Giochi, Daniel Wiffen. Una gara a braccetto fino agli 800 metri, dopo di che l’irlandese ha piazzato una serie di 50 molto veloci per andar via e crearsi un margine di sicurezza nei confronti del resto della vasca. Greg, anche per gestire le sue energie, non si è scosso più di tanto e si è attestato sul passo dei 29?7/8 ogni 50 metri, nella consapevolezza di avere del margine rispetto ai rivali. Una gestione convincente quella di, molto consapevole delle sue possibilità. In questo modo, Gregorio ha ottenuto ildi accesso alladi domani di 14:42.