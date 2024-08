Milan rivoluzione Paulo Fonseca | Pulisic da 10 e Chukwueze a destra Ma così serve Fofana!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 3 agosto 2024)vuole una squadra super offensiva:da numero 10 ealto: ma a centrocampo! Lo abbiamo visto nelle amichevoli pre-campionato, sia con il Manchester City che con il Real Madrid: Samuelè sicuramente il giocatore più in forma del. Ecco che allora, vedere il nigeriano in panchina nella prossima stagione sarebbe davvero folle. Il nuovo tecnico del Diavolo sta, quindi, cercando di studiare una soluzione per far partire l’ex Villareal dal primo minuto. Dopo la gara con il City, infatti, il portoghese aveva rilasciato una dichiarazione importante: “può giocare da 10, anche se in quella posizione abbiamo anche Loftus-Cheek“.