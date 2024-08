Medio Oriente paura per la vendetta dell’Iran Allarme Usa | attacco imminente Gli israeliani fanno scorte di cibo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Tel Aviv, 3 agosto 2024 – Giornate di trepida attesa in Israele, mentre dall’Iran e dagli Hezbollah giungono segnali sempre più evidenti della loro ferrea determinazione a reagire alle eliminazioni a Teheran del leader di Hamas Ismail Haniyeh e a Beirut del comandante militare sciita Fuad Shukr. Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza nella regione (con navi da guerra e con aerei spia, che già pattugliano i cieli di Libano e Siria) e la Gran Bretagna ha inviato a Tel Aviv il suo ministro della Difesa. L’intelligence americana parla di unche avverrà “nei prossimi giorni”. Il timore in Occidente è che la crisi possa degenerare in un conflitto generale anche se in apparenza né Israele, né l’Iran né gli Hezbollah lo desiderano.