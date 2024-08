LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | oro Paesi Bassi con Florijn nel singolo femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.26 ORO! Karolienvince in 7.17.28 davanti alla neozelandese Emma Twigg (7.19.14). Bronzo Lituania con Viktorija Senkute in 7.29.85, poi Rigney (Australia), Kohler (Usa) e Angelova (Bulgaria). 10.24 5.26.87 il passaggio diai 1500 metri, poi Twigg e Rigney. 10.22 Situazione invariata ai 1000 metri. 10.20, Twigg, Rigney ai 500 metri, 1.45.49 il passaggio dell’olandese. 10.18 Parte la finale A del. 10.12 Sei minuti al via del programma delle finali, queste le atlete al via nel: Angelova (Bulgaria), Rigney (Australia),), Twigg (Nuova Zelanda), Senkute (Lituania), Kohler (Usa). 10.09 Si partirà con la finale del. 10.