LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Stecchi supera 5 60 e fa lo stagionale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Duplantis inizia la propria gara ai 5.60 ela misura al primo tentativo. 10.59 Questa la start list della quinta batteria dei 100 metri: 2 INA ZOHRI Lalu Muhammad 10.03 10.17 156 3 SKN HARRIS Naquille 10.25 10.25 265 4 MLI SISSOKO Fode 10.46 10.46 1056 5 COD MULAMBA Dominique Lasconi 10.48 10.54 689 6 NRU KAKIOUEA Winzar 10.82 10.82 3701 7 GUM GREEN Joseph 10.84 10.87 3153 8 TGA FUKOFUKA Maleselo 12.39 12.57 9 GEQ SANTANDER VILLARUBIA Remigio 11.46 10.58 Vittoria di Borzor in 10.26. Avanza al turno successivo anche Santos che in 10.31 fa segnare il record nazionale di Angola. 10.57 Iniziata la quarta batteria dei 100 metri! 10.56 Iniziata la prova del lancio del disco del decathlon. 10.54 A breve inizierà la prova del lancio del disco del gruppo A del decathlon: 1 NED TAAM Rik 48.21 42.95 26 2 BAH MULLINGS Ken 45.04 45.