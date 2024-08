Inter al lavoro per il braccetto sinistro | un nome in cima alle gerarchie – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) L’è sempre alla ricerca deldi piede mancino che dovrà fare le veci di Carlos Augusto, spostato nella posizione di esternoa causa dell’infortunio di Tajon Buchanan. Unè al momento più caldo degli altri. LA PREFERENZA – L’considera Yarek Gasiorowski come la sua priorità per il ruolo di. Il calciatore polacco, attualmente in forza al Valencia, rappresenta il profilo ideale per la dirigenza e lo staff tecnico meneghini in virtù della sua duttilità e della sua futuribilità. Ilsu cui gliisti vireranno sarà, in ogni caso, quello di un calciatore dotato di tali caratteristiche. L’è forte su Gasiorowski: la speranza! IL PUNTO – Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l’idea dei dirigenti dell’è di provare a premere affinché il Valencia si convinca a cedere il polacco.