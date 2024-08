Il film spin-off di Aladdin va avanti a che punto siamo?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Il tanto atteso-off dibasato sul personaggio del Principe Anders, interpretato da Billy Magnussen, è ancora in fase di sviluppo. Annunciato per la prima volta nel 2019, questo progetto promette di esplorare nuove avventure nel magico mondo creato dalla Disney, espandendo la storia oltre il remake live-action del 2019 diretto da Guy Ritchie. Lo-off dicon il Principe Anders Continua il Suo Sviluppo L'idea dello-off è stata lanciata dallo stesso Magnussen, con la sceneggiatura affidata a Jordan Dunn e Michael Kvamme. Tuttavia, come molte produzioni, il progetto ha subito rallentamenti significativi a causa della pandemia. Nonostante ciò, Magnussen ha confermato in una recente intervista a IndieWire che il progetto è tutt'altro che morto.