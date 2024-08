Gli under 35 vogliono più libertà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Da quanto emerge da un’indagine realizzata dal Censis per Confartigianato, gli35 non hanno dubbi: a un impiego tradizionale, ripetitivo e imprigionato in gerarchie, preferiscono "un lavoro libero e creativo". È questa la percezione del lavoro da parte delle nuove generazioni, le quali mostrano sempre più interesse a occupazioni con orari flessibili, creative e con opportunità di apprendimento. L’80% dei giovani tra 18 e 35 anni non considera il lavoro il fulcro della propria vita e il 91% ritiene invece prioritario avere tanto tempo libero per sé, per la famiglia e per coltivare le proprie passioni. Tra lavorare per vivere e vivere per lavorare, gli35 scelgono in maniera netta la prima opzione: il 61,2% vede, infatti, il lavoro come una necessità per soddisfare bisogni materiali, mentre solo il 38,8% pensa che sia un modo per realizzarsi.