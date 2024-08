Funerale di Edoardo Fantuzzi il messaggio di Zuppi ai genitori | Vi mostra la luce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Calderino (Bologna), 3 agosto 2024 – La piazza stracolma, i saluti nelle vetrine dei negozi, un silenzio rotto solo dal rumore del traffico sulla provinciale, ildel cardinal. Così stamattina nella chiesa di Calderino centinaia di persone hanno partecipato aldi Edo: il giovanissimo, il dodicenne morto lo scorso sabato sera in conseguenza del tragico incidente che lo ha visto travolto dal trattore condotto dal padre. In prima fila, annichiliti in un dolore composto, papà Gabriele, mamma Sofia, i nonni, il fratello. Per lui una bara bianca, i girasoli gialli e il mesto lancio di palloncini all’uscita del feretro.