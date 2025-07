Totti | Inter era meglio non parlare! Momento sbagliato

Francesco Totti, leggenda del calcio italiano, ha scelto di commentare con saggezza il tumulto che sta scuotendo l’Inter, scatenato dalle parole di Lautaro Martinez. Con la sua esperienza e lucida analisi, l’ex capitano della Roma invita a riflettere sulle dinamiche interne di una squadra in crisi, sottolineando come spesso sia meglio non parlare nel momento sbagliato. La sua opinione apre un nuovo capitolo nel dibattito: ecco cosa ha detto.

Intervenuto a Sky Sport, l’ex stella della Roma, Francesco Totti, ha espresso il suo pensiero su quello che sta succedendo all’Inter dopo le parole di Lautaro Martinez. ESPOSIZIONE – Francesco Totti, in collegamento con Sky Sport, si è soffermato a parlare sul caos in casa Inter dopo il polverone alzatosi per le parole di Lautaro Martinez. Queste le parole dell’ex attaccante della Roma: «Solo loro conoscono davvero le dinamiche interne. Tuttavia, esporsi in questo modo non è stato fatto nel momento più opportuno. Onestamente, non so quale fosse il rapporto tra i due. Delusione per la Champions sfumata? No, non credo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Totti: «Inter, era meglio non parlare! Momento sbagliato»

