Incontro chiarificatore tra Chivu e la squadra prima del rompete le righe

ripartire con spirito positivo e rinvigorito in vista dei prossimi impegni.

La delusione dopo la sconfitta con la Fluminense aveva lasciato strascichi dando vita anche a qualche considerazione un po’ forte. Dopo il rimbrotto di Lautaro Martinez che ha invitato chi non amava la maglia dell’Inter a cambiare aria e la replica risentita di Hakan Calhanoglu ad affermare di averla sempre onorata, Cristian Chivu si è messo i panni del pompiere convocando un incontro chiarificatore. Obiettivo: rasserenare l’ambiente per lasciarsi alle spalle l’amaro in bocca del Mondiale per Club e ripartire di slancio per preparare la nuova stagione nel modo migliore. Di “ riunione dopo la tempesta” ha parlato La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

